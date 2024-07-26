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'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı

Adalet Bakanlığı, Dikili İcra Dairesince, aile bireylerine ait kişisel eşyaların da arasında olduğu tüm eşyaların haczedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 17:10, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:10
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'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bir vatandaşın evindeki tüm eşyaların Dikili İcra Dairesince haczedilerek satışa çıkarıldığı" yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İcra Müdürlüğünce yapılan işlemin, borçlunun borcundan dolayı haciz işlemi olmadığı belirtilen açıklamada, "Satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyaların yedieminden teslim alınmaması nedeniyle taşınmazdan tahliyesine ilişkin" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde bahsedilen eşyalar, İcra ve İflas Kanunu'nun 82'nci maddesi kapsamında haczedilemeyecek mallardandır. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyasının hacze kabil olmadığı hususu, 2 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır. İcra Müdürlüğünce satış ilanında gerekli özenin gösterilmemiş olması ve açıklayıcı bilgilere yer verilmemesi sebebi ile konu titizlikle incelenmekte olup ilgililer hakkında tahkikat yapılacaktır."

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