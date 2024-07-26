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Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması işbirliğiyle yerli çip tasarımına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 17:52, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 18:26
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Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre Bakanlığın Rekabet Öncesi İşbirliği ve Destek Programı çerçevesinde Arçelik ve YongaTek firması, yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli proje başlattı.

Nisan ayında başlatılan proje kapsamında yerli çip tasarımı yapılıyor, test süreçleriyle ilgili ön çalışmalar tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtım etkinliğinde Türkiye'nin sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayan şirketlere sertifika takdim töreni düzenlendi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve YongaTek Genel Müdürü Ali Baran, şirketlerine takdim edilen sertifikaları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Tören sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji ve yatırım projeleri geliştiren şirketlerin temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansman desteği verdiği projeyle tasarlanan yerli çipler, Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanında kullanılacak. Çiplerin tasarım hakları tamamıyla Türkiye'ye ait olacak. Projede ilk prototiplerin 2025 itibarıyla oluşturulması planlanıyor.

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