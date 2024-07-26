Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bodrum'da yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, İsveç makamlarınca 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından kırmızı bültenle aranan 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski'nin Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin kaldığı eve tespit eden ekipler, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Sahte kimlikle yakalanan Alexander Nedevski, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.