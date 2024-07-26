En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda Saadet Partisinin "emekli aylıkları", İYİ Parti'nin "kapanan şirketler", DEM Parti'nin "kayyum uygulaması" ve CHP'nin "gıda güvenliği" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, emeklilerin yaşadığı geçim zorluklarının partiler üstü bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle yükselen enflasyon karşısında emekli maaşlarının her geçen gün daha da eridiğini anlatan Kaya, "Vicdanlarınıza seslenmek istiyorum; Sandıktan her siyasetçinin korkması belki doğal karşılanabilir ama vicdan denen, adalet denen bir şey vardır, insanın gelir adaleti diye bir endişesi olur, sefalet ve yoksulluğu kendi vatandaşına yakıştırmamak diye ulvi bir erdemi olur; bunları niçin aklınıza getirmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Saadet Partisinin grup önerisini şartsız, şerhsiz desteklediklerini belirterek, "Çünkü komşusu açken tok yatan bizden değildir." dedi.

En düşük emekli maaşına yapılacak zammın yıllık maliyetinin 66 milyar lira olduğunu anlatan Hamşıoğlu, "Mali disiplini bozan gerçekten emekliye yapılan zam mı yoksa bu beşeri, sosyal, formal hiçbir disiplin de izahı mümkün olmayan ve zaten olmadığı için de bize bu krizi yaşatan politika ve uygulamalar mı?" sorusunu yöneltti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, yaş ortalaması 55'in üzerinde olan bir parlamentodan, yaş almış kişilere empatiyle yaklaşmasının bekleneceğini söyleyerek, "Ama zaten bakıyorum şu anda iktidar cenahı içinde daha yaşça genç kişiler var, sanıyorum yaşlı olanlar hastanede, yaşlılığın getirdiği belli sağlık sorunlarını gidermekle meşguller. Hatta bu parlamentonun milletvekilliği hizmetlerinin sağlık birimlerine bakan birimden veri istesek, aslında bu ülkedeki yaşlıların ana ihtiyacının ne olduğunu gösteren veri setini önümüze koyabilirler." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, iktidarın emeklileri ferahlatacak sahici politikaları olmadığını, günü kurtarmaya çalıştığını savunarak, "4 tane aktif çalışanın 1 emekliyi karşılaması idealdir, bugün tam 1,69 aktif çalışan 1 emekliyi karşılıyor. Emeklilik sistemimiz çökmüş durumda. Daha çok çalışan ve daha çok prim ödeyenin daha fazla kazandığı bir sistemi mutlaka kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, en düşük emekli aylığını yetersiz bulduklarını, artırmak için yatırımları, teşvikleri ve devletin gelirlerini artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Sorunun çözümü için memleketin büyümesine yönelik mücadelede birlik içinde hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Yegin, "Birimiz ülkemizi büyütmeye, dışarıdan yatırımcı çekmeye çalışırken; birimiz ülkeyi paçalarından aşağı çekip 'Dışarıdaki yatırımcı gelmesin.' diye, 'Ülkede yangın var.' feryadı ortaya koymayacağız. Hep beraber olacağız. TOGG yapıldığı zaman bu millet gurur duyarken hep beraber onunla gurur duyacağız. Bilmem 'Şusu şurada üretiliyor, busu burada üretiliyor.' demeyeceğiz. İHA'larla, SİHA'larla hep beraber gurur duyacağız. Terörle mücadeleden hep beraber onur duyacağız ve daha güçlü olsun isteyeceğiz. Ülkemizi büyütüp, bu büyümeden bu payı çoğaltacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.