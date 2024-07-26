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Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası duyurusu yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 20:10, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:30
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Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası duyurusu yayımlandı.

Başvurular 26.07.2024 Cuma - 31.07.2024 Çarşamba (Saat 18.00'e kadar) tarihleri arasında Ekip sistemi üzerinde alınacak.

İlan Metni
Kura Takvimi
Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yardım Kılavuzu

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