İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü

Yaralılar ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Keçiborlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonun altına giren otomobilin demin yığını haline dönüştüğü kazada sürücü Şahin ile yanında bulunan Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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