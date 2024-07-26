Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmalarımızın sonucunda rekor düzeyde istihdam sağladık ve işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 22:55, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 22:55
Yazdır
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumunda konuştu.

Herkesin teknolojinin, endüstriler genelinde verimliliği, üretkenliği ve yenilikçiliği artırma, yeni iş fırsatları ve yeni endüstriler yaratma gücüne sahip olduğunun farkında olduğunu belirten Işıkhan, Kovid-19 salgınının bu gücü açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Işıkhan, iş gücü ve istihdam hizmetlerine yönelik sağlam bir dijital altyapının yalnızca sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemekle kalmayıp, iş gücü piyasalarının krizler karşısında dayanıklılığını artırdığının açık olduğunu ifade etti.

Çabaların teknolojik gelişmelerin adil ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, bu zorlukların üstesinden gelmeyi hedefleyen çabalarında, özellikle iş gücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesinde teknolojinin faydalarından yararlanmak için birçok önemli girişimde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, dijital dönüşümün iş gücü piyasasının temel dinamiklerini şekillendirdiğine inandıkları için, gelişen iş gücü piyasasına dair bilgiler sunan "2023 İşgücü Piyasası Araştırması"nda dijital dönüşüm kavramına odaklandıklarını belirtti.

İşsizlikle mücadelede öncü girişimlerden birinin "Profil Odaklı Danışmanlık Modeli" olduğunu ifade eden Işıkhan, bu modelin iş arayanları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi verilere göre kategorilere ayırdığını anlattı.

- "Yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemi"

Işıkhan, bu bilgilerle, her grubun kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan, kişiye özel ve etkili hizmetler sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:"

"Beceri Envanteri Projesi kapsamında yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemini bu yıl devreye alma planlarımızı duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu son teknoloji, iş arama sürecini önemli ölçüde geliştirecek ve iş arayanların becerilerine uygun pozisyonları bulmalarına yardımcı olacaktır. Bu girişimlerimizin yanı sıra iş kulüpleri, Yetenek Kapısı ve Gençlik Platformları gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden iş arayanlara online iş fuarları, iş ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak erişim alanımızı genişlettik."

- "İşsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik"

Özellikle gençler için dijital okuryazarlık ve becerilerin geliştirilmesine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Denetimlerden, yabancılara çalışma izni verilmesine, eylem planlarının takibinden iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine kadar Bakanlığımızca yürütülen pek çok işlev ve süreç dijital ortama taşınmıştır. Bu geçiş, hem süreçlerin verimliliğini ve kapsamını arttırmakta hem de vatandaşlarımızın üzerindeki bürokratik yükleri ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda rekor düzeyde istihdam sağladık ve işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız."

- Bakan Işıkhan, Hollanda Başbakan Yardımcısı Hijum ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Eddy Van Hijum ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, "Yaptığımız görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve insana yakışır işler ile sosyal güvenlik gibi alanlarda ortak çalışma ve işbirliğini geliştirmek için atabileceğimiz adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber