İzmir'deki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başlamıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle havadan ve karadan müdahale etmişti. 8 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

1 bağ evi kül oldu, bazı evlerin bahçeleri yandı

Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları da yandı. Bazı evlerin ise bahçelerinde bulunan ağaç ve otlukların da yandığı görüldü.