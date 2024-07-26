Yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı

Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.

Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.

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