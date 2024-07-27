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Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor

Türkiye genelinde bugünden hava sıcaklıklarının biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 09:36, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:37
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 27 Temmuz-2 Ağustos'ta beklenen hava durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri, pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bugün Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, pazar günü ise Doğu Karadeniz'in kıyılarında yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise bugün Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyden kuvvetli, pazar günü Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

3 büyük ilin 3 günlük hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen 3 günlük hava durumu ise şöyle:

"Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bugün öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar bugün 17-29, pazar 16-30, pazartesi 15-31 derece olacak.

Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı İstanbul'da Bugün yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise bugün 22-30, pazar 23-33, pazartesi 25-33 derece olacağı öngörülüyor.

Havanın az bulutlu ve açık olacağı İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise bugün 25-36, pazar 24-37, pazartesi 26-38 derece olacak.

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