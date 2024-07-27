Çarşı pazar normale dönüyor!

Enflasyondaki düşüş beklentisi, akaryakıt ve döviz fiyatlarındaki dengeli seyir ve asgari ücrete zam yapılmaması; market ve semt pazarlarına olumlu yansıyor. Raf ve tezgahlardaki ürünlerin etiket fiyatlarında fahiş artışlar kesildi. Limon ve kiraz gibi bazı spesifik ürünler dışında, genel olarak tüm meyve ve sebze gruplarında fiyat düşüşleri gözleniyor.

Örneğin haziran ayında 80 liraya kadar çıkan salatalık 17 liraya, 60 liraya çıkan domates 25-30 liraya (sosluk yumurta domates 14 lira), 200 lirayı gören taze fasulye 35 liraya, yine kabak 20 liraya, patlıcan 25 liraya, sivri biber 30 liraya; 80 lirayı gören kapya biber 40 liraya kadar gerilemiş durumda. Meyve de ise haziran ayında 60 lira olan şeftali 30 liraya, 90 liraya pazara gelen üzüm ise 60 liraya kadar düştüğü görülüyor.

PAZARDA PAHALI ÜRÜN YOK

Pazarcı esnafı da fiyatların düştüğünü ifade ediyor. Özellikle patlıcan, kabak, salatalık, domates ve biber grubunda fiyatların en alt seviyede olduğunu belirtiyor. Pazar esnafı fiyatlarla ilgili şu açıklamayı yapıyor: Turfanda, yani yeni mahsul ürün fiyatının yüksek olması normal. Ürün fiyatını sezonunda değerlendirmek lazım. Eriğin tanesi 20 lira, çileğin tanesi 30 lira, domates 70 lira diye haberler çıkıyor. Evet ilk pazara geldiğinde fiyatlar böyle oluyor. Ancak sezonu gelince düşüyor. Bu yıllardır böyle. Şu an pazarda pahalı ürün yok.

VATANDAŞ TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Ayrıca girdi maliyetlerinin de düştüğünü dile getiren pazar esnafı "Akaryakıt fiyatlarına büyük zamlar gelmedi. Çünkü ürünler Anadolu'dan geldiği için en büyük girdi maliyeti akaryakıt oluyordu. Döviz fiyatları da artmadı. Burada da gübre ve ilaç döviz ile alındığı için fiyatı etkiliyordu... Asgari ücrete zam yok. Kısacası maliyetler çok artmadı. Ama en önemlisi vatandaş tepki koydu. Bu çok etkili oldu, yüksek fiyatı görünce almamaya başladı. Durum böyle olunca ürün satamayan gidip halciye durumu anlattı, halci toptancıya gitti, o tüccara. Derken fiyat kırmak zorunda kaldılar" diye konuştu.

OTELLER DE FİYAT DÜŞÜRDÜ

Otel ve lokantalardaki indirimler de dikkat çekiyor. Güney sahillerinde yer alan otellerin çoğu yüksek fiyatlar sebebiyle boş kaldı. Doluluk oranları yüzde 70'lere kadar düştü. Dolayısıyla "boş kalacağına uygun fiyata satalım" stratejisi izlenmeye başladı. Hem sezon sonu olması hem de müşterinin ayağını kesmesi nedeniyle bazı otellerde yüzde 40'ları bulan indirimler olduğu görülüyor.

MENÜLERDE İNDİRİM VAR

Yeme-içme sektöründe işletmeler, müşteri kaçınca indirim yapmak zorunda kaldı. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ "Lüks segment veren restoranlarda indirim yok, zaten oraya gelen müşteri ödediği paranın hesabını yapmıyor. Ancak küçük esnaf, lokantacı, artık eskisi gibi zamları yapmıyor. Vatandaşların da tepkisi etkili oldu. Hatta bazı esnaf indirim dahi yapmaya başladı"

dedi.

Kaan Zenginli