Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK unsurlarını etkisiz hale getirmek için hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Gara, Kandil, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak, depo ve teröristlerin kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edildi.

İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Ayrıca, bu harekat sırasında, masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığına vurgu yapıldı.