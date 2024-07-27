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2,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 09:23, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:25
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2,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabı X'ten tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında "2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarım sigortası prim desteği 2 milyar 67 milyon 528 bin lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 79 milyon 137 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 27 milyon 706 bin 539 lira, hayvan genetik kaynakları desteği 17 milyon 712 bin 580 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 12 milyon 732 bin 976 lira, AR-GE desteği 3 milyon 301 bin 496 lira, anaç koyun keçi ilave göçer hayvan desteği 2 milyon 287 bin 128 lira, mazot ve gübre desteği 1 milyon 240 bin 281 lira oldu.

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