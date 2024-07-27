Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek. Buna göre; motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV uygulanacak. Yapılan yeni düzenleme dünden itibaren geçerli oldu. ÖTV indirim sonrası şarj edilebilen araçların fiyatlarında 400- 500 bin lira arasında indirim olması bekleniyor.

ÖTV sistemi yeniden ele alınsın

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yeni teknolojili ve çevreci araçların desteklenmesi hususunda atılan adımları olumlu bulduklarını söyledi. Bozkur, "Ancak otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmektedir. Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikardır. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir. Günümüz teknolojisini yansıtacak yeni ÖTV sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi, iç pazarda çevreci teknolojili ve mümkün olduğunca yerli üretilen modellerin desteklenmesi, müşteriler açısından, ekonomimiz açısından ve otomotiv sanayi ile sektörü açısından önemli faydalar sağlayacaktır" dedi.

Pazar payı hızla artacak

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ise bugüne kadar, şarj edilebilir (PHEV) otomobillerin ÖTV oranlarının içten yanmalı motorların ÖTV oranlarına göre belirlenmesi nedeniyle şarj edilebilir araçların fiyatının daha yüksek olduğunu söyledi. Tiftik, "Bu sebeple PHEV'lerin otomobil pazarındaki payı azdı. Yeni düzenlemeyle, teknik özellikleri uygun olan PHEV'lere önemli bir teşvik geldi. Bu özellikleri sağlayan model sayısı şu anda sınırlı. Orta vadede daha fazla modelin pazara girmesi beklenebilir" diye konuştu. Türkiye'de tam elektrikli otomobillerin pazar payının her yıl katlanarak arttığına dikkat çeken Tiftik, "Bu artışta ÖTV teşviki çok önemli bir etken. Ayrıca tüketiciler tam elektrikli otomobilleri yüksek teknoloji ve yüksek performansın yanı sıra, bakım ve yakıt maliyetinin düşük olması sebebiyle de hızlı benimsiyorlar. Ancak bir çok tüketici, özellikle evinde/iş yerinde şarj imkanı olmayan tüketiciler, şehirlerdeki şarj altyapısı eksikliği, şarjlanma süresi ve uzun yolda sürüş menzili gibi kaygılarla tam elektrikli otomobillere geçiş yapmayı erteliyor. Yeni düzenleme pazardaki PHEV payını orta vadede ciddi miktarda yükseltir" dedi.

Binek otomobil ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Türkiye'den yılın ilk yarısında 80 ülkeye 5 milyar 643 milyon 758 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, ocak-haziran döneminde 80 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı. Binek otomobil ihracatı, otomotiv endüstrisinin bu dönemdeki 17 milyar 701 milyon 161 bin dolarlık dış satımının yüzde 31,9'luk kısmını oluşturdu. İhracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artış gösterdi. Ocak-Haziran 2023 döneminde 5 milyar 450 milyon 437 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapılmıştı. Binek otomobil satılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım, yılın ilk yarısında 1 milyar 16 milyon 852 bin dolar oldu.