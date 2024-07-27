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Taksiciler zamdan memnun değil

İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelmesinin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası karara tepki gösterdi. Dünyanın en ucuz taksimetresinin İstanbul'da olduğunu dile getiren Başkan Eyüp Aksu, zammın revize edilerek yükseltilmesi için pazartesi günü İBB'ye taksi esnafı adına başvuru yapılacağını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 11:17, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:17
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Taksiciler zamdan memnun değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplu ulaşıma yüzde 13 zam oranı kabul edilmişti.

Taksimetre ücret tarifelerine de ortalama yüzde 16.55 oranında olmak üzere çeşitli oranlarda zam yapılmıştı. Buna göre taksimetre açılış ücreti 24,55 TL'den 30 TL'ye, mesafe ücreti km başına 17,61 TL'den 20 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 TL'den 235 TL'ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 90 TL'den 100 TL'ye çıkarılmıştı.

Toplantıyı takip eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki göstermişti.

Aksu'nun toplantıda "kontak" çıkışı iddiası tartışılmıştı. Aksu, son zam hakkında değerlendirme yaptı ve pazartesi günü İBB'ye zammın revize edilmesi için başvurulacağını açıkladı.

"UKOME HEYETİ ESNAFI HİÇE SAYARAK DALGA GEÇER GİBİ ZAM YAPTI"

Eyüp Aksu, "Maalesef memnun değiliz. UKOME toplantısında toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 13 zam yapıldı, ortalama taksimetre ücretlerine ise 16.55 oranında zam yapıldı. Gerçekten hayretle karşıladık. UKOME heyeti esnafı hiçe sayarak dalga geçer gibi zam yaptı. Şimdi taksici esnafımızın giderlerine yüzde 70 oranında zam yapılırken bu görülen haksızlık karşısında esnafımızla tekrar toplantı yapacağız" dedi.

DÜNYADA EN UCUZ TAKSİMETRE İSTANBUL'DA

Aksu, "Biz hakettiğimiz oranın yarısı kadar İBB'den tekrar zam talebinde bulunacağız. Vatandaşımız da çok iyi biliyor ki; dünyada en ucuz taksimetre İstanbul'da. Konuyla alakalı talebimizi tekrar yineleyeceyiz. İstanbul'da taksimetre ücret tarifesi toplu taşımadan çok çok geride ve ucuz" şeklinde konuştu.

YÜZDE 30 ZAM TALEP ETMİŞTİK

Aksu, "İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne en az yüzde 30 oranında zam yapılmasını talep etmiştik. 81 ile nazaran en ucuz taksimetre ücretleri İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

"KONTAK KAPATMAYIZ, PAZARTESİ GÜNÜ TALEBİMİZİ İLETECEĞİZ"

Toplantıdaki tepkisini de anlatan Aksu, " Kontak kapatabiliriz gibi bir ifade kullanmadım, komisyonda kullandığım ifade şu; 'Çok komik, çok az zam vererek bizi kontak kapatmaya teşvik etmeyiniz dedim komisyonda. Biz kontak kapatmayız yetkili kurumlardan tekrar tarife değişikliği talebimizi Pazartesi günü yapacağız" dedi.

"MÜŞTERİ ZATEN İNDİ-BİNDİ 100 LİRA VERİYORDU"

Taksici Mevlüt Çevik, "Buna zam mı diyorsunuz? Müşteri zaten bize indi-bindi de inerken 100 lira veriyordu. Çoğu veriyordu. Ben şoförüm benim için fark etmez. Beklentimiz yüzde 50'ydi. Şuan maalesef kurtarmıyor. Zaten işler de azaldı, iş yok. Şimdi tam kesilecek" şeklinde konuştu.

110 LİRA OLMALIYDI

Taksici Şemsettin Akgöze ise, "Memnun değiliz, az geliyor. Bugün bir bakıma giriyoruz 6-7 bin liradan aşağı çıkamıyoruz. İndi-bindi en aşağı 110 lira olmalıydı. Şu anda kurtarmıyor, yakıt kaç para oldu? Müşteri indi-bindide ufak tefek oluyor, çalıştığımız süre oluyor işimiz" dedi.

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