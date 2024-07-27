Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda Müslüm Y'nin yanı sıra saçma isabet eden 2 kişi de yaralandı.

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