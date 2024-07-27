CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı

Geçen hafta siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geldi.

Her hafta periyodik olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, geçen hafta ortalama günlük 34 bin 260 uçuş kaydedildi.

Haftanın son üç gününde, 19 Temmuz'daki küresel yazılım krizi nedeniyle önceki haftaya göre daha az uçuş yapıldı.

19 Temmuz'da CrowdStrike'tan kaynaklanan hatanın, hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtilen raporda, halihazırda oldukça yoğun olan rotalar üzerinde de ilave baskı oluştu. Orta Avrupa'nın büyük bölümündeki zorlu hava koşullarıyla birleşen bu durum, kıta genelinde önemli gecikme ve aksamalara neden oldu.

Rapora göre, ATFM gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti. Güneydoğu Avrupa'da bulunan Hava Sahası Kontrol Merkezleri (ACC) daha fazla etkilendi.

19 Temmuz'da meydana gelen küresel kesintinin çok sayıda hava yolu ve havaalanını etkilediğine işaret edilen raporda, İngiltere'de bulunan, ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow ve Gatwick'te de kesintiden dolayı gecikmeler yaşandı.

Merkezi ABD'de yer alan "FlightAware" internet sitesindeki verilere göre ise küresel yazılım sorunu dünya genelinde günde ortalama 90 bin uçuş yapan ticari hava yolu firmalarını ciddi sıkıntıya soktu.

Kriz günü 5 bin 171 sefer iptal edilirken 46 bin 13 uçuşta rötar yaşandı.

Dünyada bu yıl günlük uçuş iptal ortalaması yaklaşık 1200 oldu, 19 Temmuz'da ise uçuş iptallerinde 4 katın üzerinde artış meydana geldi.