İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 12:53, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 12:55
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
sosyal medya platformunda terör örgütü PKK/KCK'yı övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 7 ilçede operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.