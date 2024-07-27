Numan Kurtulmuş'tan AP Başkanı Metsola'ya 'Kıbrıs' eleştirisi

Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borçlarına sadık değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borçlarına sadık değil
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
Taksiciler zamdan memnun değil
Taksiciler zamdan memnun değil
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Numan Kurtulmuş'tan AP Başkanı Metsola'ya 'Kıbrıs' eleştirisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AP Başkanı Metsola'ya gönderdiği mektubunda, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasını eleştirerek, "AB'nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada'nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 14:21, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:19
Yazdır
Numan Kurtulmuş'tan AP Başkanı Metsola'ya 'Kıbrıs' eleştirisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Roberta Metsola'ya mektup göndererek tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

Kurtulmuş AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda işbirliğinin artarak devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti:

"AB halklarının demokratik temsilini üstlenen AP'nin, yeni yasama döneminde rasyonel ve objektif bir tutumla ön yargıların aşılmasında ve karşılıklı güvenin inşa edilmesinde yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu konuda kaydedeceğimiz ilerleme Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunacaktır. Önümüzdeki dönemde, AP dahil tüm AB kurumlarının, Türkiye ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesini, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

Bu vesileyle seçimler öncesinde Genel Kurul'da yapmış olduğunuz konuşmada, Türkiye'nin aday ülke statüsüne atıfta bulunmamanızı, ayrıca Kıbrıs meselesi bağlamındaki ifadelerinizi üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Kıbrıs meselesinin çözümü için tüm tarafların çabalarını doğru yöne sevk etmesi ve samimiyetle çözüme katkıda bulunması önem arz etmektedir. AB'nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada'nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir. Parlamentolarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirterek sizi bir kez daha tebrik eder, görevinizde başarılar dilerim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber