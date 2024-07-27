Yargı paketi ve ÖMK Ekim'e kaldı

TBMM Genel Kurulu çalışmalarını, yoğun tartışmalar ve kavgalar eşliğinde yürütüyor. TBMM'nin yasama faaliyetlerini 1 Ağustos'ta sonlandırmaya hazırlandığı ifade edildi. Bekleyen yasa tekliflerinde 9'uncu Yargı Paketi, Öğretmen Meslek Kanunu, Tüketici Hakları Yasasında değişiklik öngören kanun teklifi 1 Ekim sonrasına bırakılacak. Bu teklifler içinde yetiştirilmesi zorunlu olan düzenlemelerden bazılarının vergi paketine eklenmesi için AK Parti tarafından önerge verileceği öğrenildi.

GÜLER-TUNÇ GÖRÜŞMESİ

Bu kapsamda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün TBMM'de 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Tunç, paketten vergi düzenlemesine eklenebilecek olan maddeleri Güler'e iletti. Güler de bu maddeleri teklife son şeklini veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderdi. AK Parti bu çerçevede 3 madde ihdası için önerge verecek.