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'Salda Gölü sahili kepçeyle tahrip edildi' iddiası: Burdur Valiliği'nden açıklama

Burdur Valiliği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Salda Gölü sahillerinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada; aracıyla bölgeye giren kişinin tespit edildiği ve para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 15:27, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:27
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'Salda Gölü sahili kepçeyle tahrip edildi' iddiası: Burdur Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada yer alan Salda Gölü sahilinin bir kısmında araç lastiği izleri görüntüsü ile "Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız" şeklindeki paylaşımlar üzerine Valilik tarafından açıklamada bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğanbaba köyü ile Kayadibi Mahallesi arasında kalan bölümde bölgeyi tanımayan yabancı uyruklu A.K'nin 21 Nisan'da aracıyla sahile girerek çamura saplandığı ve yardım istemesi üzerine jandarma ekiplerince aracının mahsur kaldığı yerden kurtarıldığı belirtildi.

KABAHATLAR KANUNU'NA MUHALETEFETTEN CEZA

Söz konusu kişiye, yasak bölgeye girdiği için cezai işlem de uygulandığının kaydedildiği açıklamada, "Yabancı uyruklu şahsa, yasak olan bölgeye araçla girmesi nedeniyle Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 2 bin 52 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

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