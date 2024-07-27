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Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan borç açıklaması

En borçlu 5 belediye arasında bulunduğu belirtilen Şişli Belediyesi'nin Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 15:57, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:59
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Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan borç açıklaması

Belediyelerin biriken SGK borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerinde tahsil edilmeye başlanacağını açıklamıştı.

En borçlu 5 belediye arasında bulunduğu ifade edilen Şişli Belediye'sinin Başkanı Resul Emrah Şahan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şahan, "Bakan yaptığı açıklamada, en çok vergi borcu bulunan belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu iddia etti. Bu talimatın nihai amacı belediyelerden borç tahsili değil; 31 Mart seçimlerinde iktidarı uyaran ve CHP'ye oy veren 50 milyon seçmeni cezalandırmak.

Hiçbir kişi ya da kurumun devlete borcu kalmaz. Devlet, alacağını mutlaka tahsil eder. Bu, bugüne kadar inandığımız bir gerçekti." dedi.

Şahan, "Başkanı olduğum Şişli Belediyesi dahil, Sosyal Demokrat Belediyeler, normalde görevleri olmayan bir yükün altında ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkemizdeki tüm belediyeler de iktidarınızın sebep olduğu ekonomik yıkımın altında kalan 7'den 70'e tüm yurttaşlarımıza sosyal yardımlar yapıyor. Hem devletimize olan borçlarımızı öderiz hem de milletimize olan hizmet borcumuzu ödemeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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