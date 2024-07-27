Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 11 yaralı

Times of Israel'ın haberine göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde yer alan ve yoğunlukla Dürzilerin bulunduğu Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi.

Haberde, roketlerin futbol sahasına isabet ettiği, 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, yaralıların tahliyesi için bölgeye helikopter yönlendirildiğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir yerleşkeye katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediği belirtildi, ancak Mecdel Şems'in ismi zikredilmedi.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan, Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan kayıplarına değindi, Hassan Hilal el Saidi, Ahmed Hikmet Musa, Muhammad Ali Mustafa Mariş ve Naim Ali Ferhad adlı mensuplarının öldüğü ifade edildi.