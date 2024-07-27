Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ayder'i doğal koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz, hamdolsun sözümüzü tuttuk. Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık. Güncel rakamla 2 milyar 667 milyar lirayı bulan yatırımla Ayder'i eski ihtişamına güzelliğine kavuşturduk.

Rusya ve Ukrayna bizim iki komşumuz. Bu savaş maalesef devam ediyor 2.5 yıldır. Şehirler yıkıldı çocuklar yetim kaldı. Biz barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI

Aynı durum Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz için de geçerli. Kimin ne dediğine bakmadan harekete geçtik. İnsani yardımlarda Gazze'ye en fazla yardım malzemesi götüren ülkeyiz.

NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİ'NDE ALKIŞLANMASI

Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık.

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.

40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.

Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir.

Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

"SAYIN ABBAS'IN BİZDEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?

Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?"