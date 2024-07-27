Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Daha hızlı düşmeye başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

Ekonomideki zorulukların farkında olduklarını aktaran Erdoğan, geçen yıl ortaya konan Orta Vadeli Program'ın etkilerini gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Merkez Bankası rezervemiz hiç olmadığı kadar artıyor. Risk seviyesi azalıyor. Gri listeden çıktık. Kredi derecelendirme kuruluşları bile hakkımızı teslim etmeye başladı" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 2 yılda fiyat balonunun oluştuğu sektörlerde dengelenme hız kazandı. Bütçe dengelerini iyileştiriyoruz. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre azaldı ve yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Politikalarımıza güvenmeye devam edin. Felaket tellallarına kulak asmayın. Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına lütfen gelmeyin. Türkiye bu sürecin sonunda çok farklı bir ülke olacak. Bundan şüphe duymuyoruz."

Cumhurbaşkanı, enflasyonun bundan sonra daha hızlı düşmeye başlayacağını da sözlerine ekledi.