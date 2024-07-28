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Bozcaada Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 09:21, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:24
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Bozcaada Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."

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