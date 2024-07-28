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Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu o ilde açılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu Sivas'ta açılıyor. Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak ortaokulda, ilk öğrenciler 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, okulun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tüm meslek liselerimizin bünyesinde ortaokulların olması önemseniyor. Amacımız burada çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda meslek liselerine yönlendirilmeleridir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 10:10, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:17
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Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu o ilde açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda mesleki eğitimde yeni bir döneme giriyor. Sadece liselerde olan mesleki eğitim, artık ortaokuldan itibaren başlayacak. Öğrencilerin küçük yaşta temel mesleki becerileri keşfetmeleri ve mesleki başarılarını artırmalarını amaçlayan projenin ilk adımı, Sivas'ta atılacak. Kent merkezindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan meslek ortaokulu projenin ilk adımı olacak. Okulun 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlaması planlanıyor.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAKTIR'

Açılması planlanan meslek ortaokulunun birçok aşamasının tamamlandığını belirten Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tüm meslek liselerimizin bünyesinde ortaokulların olması önemseniyor. Amacımız burada çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda meslek liselerine yönlendirilmeleridir. Bu okul da Türkiye'de bir ilk olacaktır. Şimdiden Sivas'taki tüm ortaokul öğrencilerimizin, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan ortaokulu heyecanla beklediklerini görmekteyiz. Meslek liseleri gerçekten çok iyi bir noktaya geldi. Bu, yıllarca verilen emek ve teşviklerin sonucudur. Teknofest, bu noktada çok kıymetli bir yere sahiptir. Teknofest'in Türkiye ve dünya çapında ses getirmiş olması gerçekten çok kıymetli. Meslek liseleri bu gün bir atılım içerisindeyse Teknofest'in bunda çok ciddi bir katkısı vardır. Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknofest'te insansız hava aracı alanında katılmış olduğu yarışmada da Türkiye birincisi olmuştur. Teknofest felsefesini Türkiye'ye kazandıranlara ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

'ÇOK CİDDİ BİR KATKISININ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özelliklerinden bahseden ve açılacak ortaokulun öneminden değinen Yener, "Burası Türkiye'de bulunan 16 tematik liseden bir tanesi. Bu 16 lisenin 5'inde siber güvenlik bölümü var. Sivas'ta da, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bünyesinde siber güvenlik alanı mevcuttur. Tabii bu lisemizin bünyesine bir de ortaokulun katılmasıyla eminim ki, ülkemizin geleceği ve en büyük zenginliği olan çocuklarımız noktasında çok ciddi bir katkısının olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KENDİ YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA LİSELERİNİ SEÇMELERİ ÇOK KIYMETLİ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Türkiye için çok büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde bu rehberlik çalışmalarının ilkokuldan başlayıp ortaokul ve lise seviyesinde işin felsefesini anlatma noktasında ciddi çalışmalar var. Gerçekten Türkiye için büyük bir kazanım olan bu modeli, en iyi anlatabileceğimiz alanlardır, diye düşünüyorum. Çocuklarımızın yeteneklerine göre alan belirlemeleri ve meslek liselerimizde ki bu çeşitlilikte kendi yetenekleri doğrultusunda liselerini seçmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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