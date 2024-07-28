İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası borçlu belediyelere karşı harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ya borcu olan belediyelere borç bildirimi gönderdi.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E MESAJ



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün memleketi Rize'de yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'e seslendi. Erdoğan, "Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz." dedi.

İBB BORÇLAR İÇİN BAŞVURU YAPMIŞ



Yaşanan süreçte İBB'nin borçlarını ödemek için başvuru yaptığı ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin, bu tutumu nedeniyle İBB yönetimine teşekkür etti.

AK PARTİLİ İSİMDEN İBB'YE TEŞEKKÜR



Şahin konu hakkında şunları söyledi: "Sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili yapılan çağrıdan rahatsız olunduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu? Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi 500 milyar liranın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon lira. Bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık borcu ödemek, belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır. Bunun ödenmesini uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz."

EN BORÇLU 5 BELEDİYE



Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en borçlu 5 belediyeyi şöyle sıralamıştı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira

Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira

Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira

