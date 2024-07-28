Sahte kimlikle sevgilisini bile kandıran hırsızı polis yakaladı

İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi
İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi
Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu o ilde açılacak
Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu o ilde açılacak
Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah ziyareti zinaya işaret eder
Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah ziyareti zinaya işaret eder
Adım adım elektrikli araç üssüne
Adım adım elektrikli araç üssüne
SGK'ya borçlar nasıl tahsil edilecek! İşte masadaki iki formül
SGK'ya borçlar nasıl tahsil edilecek! İşte masadaki iki formül
Yediemin otoparklarından 750 milyonluk vurgun
Yediemin otoparklarından 750 milyonluk vurgun
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım
Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım
YKS tercihleri ne zaman sona erecek?
YKS tercihleri ne zaman sona erecek?
Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borçlarına sadık değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borçlarına sadık değil
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
Taksiciler zamdan memnun değil
Taksiciler zamdan memnun değil
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte kimlikle sevgilisini bile kandıran hırsızı polis yakaladı

Bursa'da kendisini başka isimle tanıtıp sevgili olduğu kadının villasında aylarca saklanan şüpheli, Bursa polisinden kaçamadı. Gönül verdiği kişinin farklı isimli, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli olduğunu öğrenen kadın şaşkına döndü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 10:30, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:30
Yazdır
Sahte kimlikle sevgilisini bile kandıran hırsızı polis yakaladı

Edinilen bilgiye göre, "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan' 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kayıtlı olduğu adreslerden çıkıp kayıplara karıştı. Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti. Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber