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Bakanlık rehber hazırladı: Tatil rezervasyonlarında dikkat edilmesi gerekenler

Tatil planı yaparken sahte internet siteleri nedeniyle kimi zaman mağduriyetler yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için bir rehber hazırladı. Peki rehberde hangi önlemler yer alıyor? Tüketiciler aykırılık gördüklerinde nereye müracaat etmeli?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 11:25, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:08
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Kimi otel fotoğraflarında hile yapıyor kimi var olmayan otellere depozito alıyor. Hal böyle olunca tüketicilerin de tatil rezervasyonlarında çok dikkatli olması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı da konu hakkında harekete geçti. Tatil rezervasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bir rehber yayınladı.

Rehbere göre rezervasyon yapılan işletmelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Sosyal medya veya e-posta gibi kanallar üzerinden gelen tekliflere de dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

"Web sayfasında ticari bilgiler olmalı"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı, "Web sayfaları üzerinde bu hizmeti verecek olan şirketin tüm ticari bilgilerinin bu sayfa üzerinde olması ve Ticaret Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "ETBİS" dediğimiz Elektronik Ticaret Bilgi İşlev Sistemi'ne kayıtlı olup olmadığını bunu web siteleri üzerinden logo halinde görmeleri gerekiyor" dedi.

Aykırılıkta nereye müracaat edilmeli?

Saraçlı, tüketicilerin aykırılık gördüklerinde başvuracakları yerlerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"2024 senesi içerisinde 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurabiliyorlar. Bu hizmet 104 bin liranın üzerindeyse yargı yoluna başvurmaları gerekiyor. Yargı yolu da tüketici mahkemelerine dava açma yoluyla oluyor."

'Yetersiz görülen hizmetlerle ilgili iade hakkında sahipler'

Tüketicilerin yetersiz gördükleri hizmetler hakkında da hakları bulunduğunu belirten Saraçlı, "Hizmeti aldıkları otel ya da tatil köyü ile ilgili olarak eksiklikler varsa önce tatil yaptıkları yere yazılı olarak bildirip bu konudaki eksikliklerin giderilmesi ya da ödenen ücretten bunların düşülmesi geri iade isteme hakkına sahipler" diye konuştu.

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