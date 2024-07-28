Siirt'te düğünde PKK propagandasına 4 tutuklama

Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilip, soysal medyada paylaşılan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüpheli, 26 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.