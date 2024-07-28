Sosyal medyadan BTÖ propagandası yapan 15 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 12:49, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:27
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.
İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."