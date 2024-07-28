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'Turistik Diyarbakır Ekspresi', Time dergisinde

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Turistik Diyarbakır Ekspresi güzergahındaki yerler, Time dergisi tarafından '2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri' listesinde yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 13:46, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:48
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'Turistik Diyarbakır Ekspresi', Time dergisinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla ilk seferine 19 Nisan 2024'te uğurlanan Turistik Diyarbakır Ekspresi güzergahı, Time dergisi tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan 'Dünyanın En Harika Yerleri' özel sayısında, '2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri' listesine girdi. Dergide, Turistik Diyarbakır Ekspresi ile yolculara eşsiz bir deneyim sunulduğu vurgulanarak, "Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor. Devlet Demiryolları tarafından nisan ayında açılışı yapılan haftalık Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan, ülkenin güneydoğusundaki Diyarbakır'a kadar 1050 kilometre boyunca raylarda ilerliyor. 4'üncü yüzyılda inşa edilmiş etkileyici siyah bazalt duvarlarla çevrili olan Diyarbakır'ın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. 180 kişi kapasiteli trende yolcular, lavabo ve mini buzdolabıyla donatılmış konforlu yataklı kabinlerinin pencerelerinden ya da yemekli vagonda ızgara köfte ve diğer Türk lezzetlerini yerken, sürekli değişen manzarayı izleyebiliyor. Gezi durakları, iki yönde de yaklaşık 24 saatlik yolculukta farklı duraklarda birkaç saatlik molalarla yolcuların keşif yapılmasına olanak tanıyor. Cuma günü öğleden sonra Ankara'dan doğuya doğru yola çıkan yolcular, cumartesi sabahı gün doğmadan 3 saat önce Bronz Çağı'ndan günümüze ulaşan, M.Ö. 3 bin yılından kalma duvar resimlerinin de bulunduğu Arslantepe'nin evi Malatya'ya varıyor. Batıya dönüş esnasında yolcular, M.Ö. 8'inci yüzyıldan beri tepeden şehri izleyen Harput Kalesi'nin de bulunduğu Elazığ'da 4 saat, pazartesi sabahı ise karlarla kaplı uyuyan volkan Erciyes Dağı'nın gölgesindeki eski Selçuklu Kalesi, Kayseri'de 3 saat keşif imkanı buluyor. Tüm bunlar, daha az ziyaret edilen bu bölgenin sunduğu zengin olanakların sadece bir kısmı" ifadeleri yer aldı.

'729 KİŞİ SEYAHAT ETTİ'

Bakan Uraloğlu, Time dergisinde çıkan yazıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, seyahatseverler için bir alternatif olarak hayata geçirdikleri Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, Ankara-Diyarbakır parkurunda 180 kişilik kapasitesi ve 6 yataklı, 1 yemekli vagon ile 19 Nisan-16 Haziran arasında yaptığı 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim yaşattığını kaydetti. Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi ile seyahat eden yolcuların güzel anılar biriktirdiğini belirterek, "Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresimiz de bunlardan biri. Bölge ekonomisini canlandırmaya katkı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresiyle, güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunuldu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demir yollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor" açıklamasında bulundu.

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