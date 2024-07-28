Van'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu. Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 21:09, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:11
VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu.
Ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki H.Ö, serinlemek için Zernek Barajı göletine girdi.
Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.