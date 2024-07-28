Eski belediye başkanının silahlı saldırıda ölümüne 4 gözaltı

Olay, dün Ferizli ilçesi Karadiken Mahallesi'nde meydana geldi. Ferizli'de, AK Parti'den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, evinin 150 metre yakınında 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Soğuk, otomobiliyle mısır tarlasına uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden inen Soğuk, yolda yere yığıldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Soğuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansa alınan Ahmet Soğuk'un cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

KAPIDA 8 KURŞUN DELİĞİ

Yapılan incelemede, Ahmet Soğuk'un kullandığı aracın sürücü kapısı üzerinde 8 kurşun deliği tespit edildi. Soğuk'un bedeninde yapılan incelemede de sol bacağından 1 kurşun isabet ettiği ve atardamara gelen kurşunun kan kaybından ölüme sebep olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheli, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla dün gece yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

EVİNDE HELALLİK ALINDI

Ahmet Soğuk'un cenazesi bugün evinde alınan helalliğin ardından Ferizli Merkez Camisi'ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul etti. Soğuk, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Koğupelit Üst Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar ve Soğuk ailesinin yakınları ile sevenleri katıldı.