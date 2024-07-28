Meclis'te olimpiyat polemiği: İzlemeyeceğiz de, izlettirmeyeceğiz de

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 3 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda önce Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni gündeme geldi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin, "1960'ların, 1970'lerin Türkiye'sinde Bülent Ersoy, Zeki Müren buradaki kıyafetlerden daha frapan kıyafetlerle karşımıza çıkmıştır. Bu enstantaneler seçiliyor ve Paris'te Fransızların muazzam entelektüel, felsefi ve sanatsal birikimini saatler boyunca çok çeşitli başka performanslarla açığa vuran bir olimpiyat açılış seremonisi bununla mahkum ediliyor." yorumunu yaptı.

Çelenk'in sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Usta, "İzlemeyeceğiz de, izlettirmeyeceğiz de. LGBT'yi savunmak entelektüellik değil." karşılığını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise Metin Feyzioğlu'nun Prag'a, Yasin Ekrem Serim'in ise Lefkoşa'ya büyükelçi atanmasına tepki gösterdi.

Görüşmelerin ardından, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 259 ve 260 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.