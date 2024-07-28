2 ilde denize girmek yasaklandı

Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde öğleden sonra yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

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