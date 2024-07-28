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2 ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Öte yandan Giresun'da olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 16:38, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:31
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2 ilde denize girmek yasaklandı

Giresun Valiliği, denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün rüzgarın hızlı esmesi, dalga yüksekliğinin artması beklendiğinden vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir."

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde öğleden sonra yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 16.35 itibarıyla 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kararın ardından ziyaretçilerin denize girmesine müsaade etmiyor.

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