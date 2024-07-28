Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
- Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 16:50, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:50
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 06 DF 3723 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde ana yola çıkan G.P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sağlık ekipleri, otomobildeki kız kardeşler N.G. ve N.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarpması yer alıyor.