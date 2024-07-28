Bakanlık büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aranıyor.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?? ifadelerine yer verildi.