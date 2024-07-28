İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Emre A. yaşamını yitirdi, otomobillerde bulunan 6 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 18:55, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:55
İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde zincirleme trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüldür'den Menderes istikametine giden motosiklet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Emre A. hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, trafik tek şeritten sağlandı.