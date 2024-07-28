Bakan Kacır'dan çip açıklaması: Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla ülkemizde 65 nanometre ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız. Küresel çip pazarı geçtiğimiz yıl 600 milyar doları aştı. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

HİT-30 programının birçok bileşeni olduğunu da kaydeden Kacır, "Hedefimiz, 4,5 milyar dolara varan desteklerle 80 gigawatt saat batarya üretim kapasitesini Türkiye'de oluşturmak. Elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörlerinde kritik ihtiyaç olan bataryaların Türkiye'de geliştirilmesi ve üretimi için 2030'a kadar megawatt saat başına 6 bin dolara kadar hibe destekleri de içeren teşvikler sunacağız. Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak" dedi.