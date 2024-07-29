Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 07:32, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:33
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü ile 03 AGM 671 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırılıyor.