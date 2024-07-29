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3 ilde orman yangını

Antalya, Kahramanmaraş ve Adana'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler, gece boyu yangınları kontrol altına alma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 07:38, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 07:35
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3 ilde orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.

Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.

30 ev boşaltıldı

Yumaklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.

Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle gündüz çıkan yangın devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini belirtti.

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Adana

Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.

Tedbiren bazı evler boşaltıldı

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor" dedi.

Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

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