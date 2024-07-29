Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki

İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti. Bunun üzerine siyasilerden tepkiler ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceklerini belirtti. "İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini ortaya koydu.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İsrailli Bakana sert sözlerle karşılık veren bir diğer isim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du.

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız" dedi.

İsrail'in tarih önünde de, uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcı olduğunu söyledi. "Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı açıklamada, "Türkiye, insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin yıkılmaz kalesidir. Görünen o ki, soykırımcı İsrail yönetimi telaşa düşmüş. Ne yapsalar boş, ne deseler beyhude. İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak verecekler" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı'nı kınıyor ve uyarıyorum. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, "Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" mesajını paylaştı.

AK Parti'den de tepki

AK Parti Grup Başkanvekilleri Emin Akbaşoğlu ile Abdülhamit Gül tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısız beyanların, aslında Gazze'de işlenen soykırımı karartma çabası olduğu ifade edildi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da İsrail'e sert tepki gösterdi.

"Tam da yıllardır süren bir işgalin, aylardır süren bir soykırımın faillerine yakışacak türden bir hadsizlik" dedi. "Tarih, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı her platformda hakkı haykıran bir Dünya Lideri olarak yazacak. Sizler ise o tarihe, çağımızın Nazileri olarak geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de mesajında ,"Hadsiz bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar" dedi.