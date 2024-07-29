Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
'Firmaların ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı bulunuyor'
'Firmaların ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı bulunuyor'
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
Batman'da düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
Batman'da düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
İkinci elde 'senet'e dönüş
İkinci elde 'senet'e dönüş
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki
Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki
'Mavi vatan masal' diyen CHP'li Namık Tan'a büyük tepki
'Mavi vatan masal' diyen CHP'li Namık Tan'a büyük tepki
Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi
Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi
Bakan Kacır'dan çip açıklaması: Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız
Bakan Kacır'dan çip açıklaması: Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
2 ilde denize girmek yasaklandı
2 ilde denize girmek yasaklandı
İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi
İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti
Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor
Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor
DMM 'Sahilde Afgan sığınmacılar Türklere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM 'Sahilde Afgan sığınmacılar Türklere saldırdı' iddiasını yalanladı
Mecidiye Tabyası, 'ahıra döndü'
Mecidiye Tabyası, 'ahıra döndü'
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Sosyal medyadaki 'vergi ödemeyen şirketler' iddialarına dair açıklama
Sosyal medyadaki 'vergi ödemeyen şirketler' iddialarına dair açıklama
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
ÖSYM'den 8 adaya özel YKS sınavı
ÖSYM'den 8 adaya özel YKS sınavı
İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi
İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TSK'da gözler YAŞ toplantısında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) gözler ağustosun ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına çevrildi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 07:55, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 07:56
Yazdır
TSK'da gözler YAŞ toplantısında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak şurada, terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak. YAŞ toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

5 İSİM TERFİ SIRASI BEKLİYOR

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor. Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek. Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber