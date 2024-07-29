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Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan "Alexander Gustafsson" İstanbul'da, Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan "Dragan Pavlıcevıc" İstanbul'da, İsveç tarafından çıkartılan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da düzenlenen "Kuyu-13" operasyonuyla yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 08:29, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan 3 kişinin "Kuyu-13" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya yakalanan şüphelilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.

Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan Dragan Pavlıcevıc İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; 23 Temmuz 2024 tarihinde Karadağ adli makamlarınca hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni yayınlanan ve 28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalandığı duyuruldu.

Pavlıcevıc'in Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kg kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador'dan temin ettiği 900 kg kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.

İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Ülkemize "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen "Alexandar Nedevskı" Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

"Uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. İstihbarat Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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