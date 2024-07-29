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Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 23:20, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 23:20
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Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Genel Kurulda

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, teklifin çözüme dönük yönünün bulunmadığını savundu.

"Hayvanların uyutulmasının insani olmadığını" ifade eden Doğan, sorunun çözümü için yeni bir mekanizma kurulması gerektiğini dile getirdi.

Doğan, hayvanlar için yaşam alanlarının oluşturulmasını, kötü muamelede cezaların artırılmasını isteyerek, "Yapılması gereken teklifi inada bindirip Genel Kuruldan geçirmek değil yeniden gözden geçirmektir." dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, teklifin milletvekillerince hazırlanmadığını savundu.

Milletvekillerinin fonksiyonsuz hale getirildiğini söyleyen Poyraz, teklifin gündem değiştirme manevralarından birisi olduğunu öne sürdü.

Poyraz, devletin hayvanseverlerle barınak projesi yapmasının, sahipsiz hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilmesinin çözümler arasında yer aldığını, iktidarın aklına bu çözümlerin gelmediğini belirtti.

- "Sorunu gidermek yerine 'Hepsini öldürelim' diyorsunuz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, teklifin meşru olmadığını savundu.

Yaşanan çok sayıda soruna rağmen iktidarın sahipsiz hayvanlarla ilgili teklifi TBMM'ye sunduğunu dile getiren Koçyiğit, "Bu ülkenin büyük bir sokak köpeği sorunu varmış gibi teklifi hazırladınız. Bu teklifi hazırlarken ilgili kurumlara, muhalefet milletvekillerine sordunuz mu? Hayır." ifadelerini kullandı. Koçyiğit, iktidarın hayvanları barınağa kapatmak istediğini söyledi.

Barınakların hayvanlar için doğal yaşam alanı olmadığını, vatandaşlarla hayvanların yıllarca aynı yaşam alanını paylaştığını belirten Koçyiğit, "Sorunu gidermek yerine 'Hepsini öldürelim' diyorsunuz." şeklinde konuştu.

- "Her çocuk güvende olsun diye mücadele ediyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, teklifin komisyondaki görüşmelerinde iktidarın sessiz kaldığını kaydetti.

İktidarın veteriner hekimlerin önerilerini dinlemediğini ifade eden Göl, "Bu teklifle hayvanlar katledilecek, çocuklar korunmayacak, muhalefet belediyelerinde cadı avı yapılacak. Biz, bu ülkede hiçbir hayvan boş yere öldürülmesin, her çocuk güvende olsun diye mücadele ediyoruz. Belediyelerle merkezi hükümet, işbirliği içerisinde sorunu çözsün diye uğraşıyoruz." dedi.

Gökçe Gökçen Göl, teklifin vatandaşlarla belediyeleri karşı karşıya getireceğini savundu.

Teklifin sorunları çözmeyeceğini söyleyen Göl, iktidarın seçimlerde kazanamadığı belediyelerden intikam almak istediğini iddia etti.

- "Evladını kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı tarif etmek imkansız"

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, konunun insani duygularla düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

İlkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın saldırılarda yaralandığını, Antalya'da 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlatan Söylemez, şunları kaydetti:

"Bizi dinleyen tüm annelere sesleniyorum: Kendi evladınızın başına böyle bir felaket gelseydi ne yapardınız? Bu acıyı yaşayan annelerin sesini duymayacak mıyız? Evladını kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı tarif etmek imkansız. Hiçbir anne, hiçbir baba bir daha böyle acı yaşamamalı. Bu annelerin gözyaşlarına, yürek parçalayan çığlıklarına kayıtsız kalamayız. Başıboş sokak köpekleri, acilen çözülmesi gereken sosyal bir sorun haline gelmiştir. Her şeye muhalif olma çabasını bırakın. Milletimizin bu sorununa duyarsız olmaktan vazgeçin. Komisyon görüşmelerinde, Gazi Meclisimizde milletvekillerine 'katil' diyen terör örgütü savunucularına sesleniyorum: Bir gün olsun, çocuk, kadın, yaşlı, asker, polis, binlerce canımızı katleden terör örgütüne 'katil' diyebildiniz mi? Diyemezsiniz."

Teklifin toplumun tüm kesimleri dinlenerek hazırlandığını dile getiren Söylemez, düzenlemenin amacının insanları ve hayvanları korumak olduğunu belirtti.

Söylemez, zor şartlarda yaşayan hayvanları sokaklardan kurtarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Teklifi desteklemenin herkesin insani görevi olduğunu ifade eden Söylemez, "Evladını kaybeden tüm annelerimize sabır diliyorum. Yeni Tunahanlar, yeni Mahralar olmasın. Türkiye Yüzyılı'nda kuduzdan vefat eden yeni Mustafalar olmasın diye gelin hep birlikte bu sorunu çözelim." şeklinde konuştu.

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