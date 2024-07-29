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Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,77 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 09:28, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:28
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Cuma günü 81,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 80,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi etkili oldu.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışma sürüyor. Dün, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi kenti Mendel Şems kentine yönelik ölümcül saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmanın tansiyonu yükselmişti. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 297 gündür devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan haftasonu yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde Eş-Şüheda ile el-Bureyc bölgelerinde daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, bu hafta piyasa oyuncuları uluslararası bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi beklenen toplantılarını takip edecek. ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası da bu hafta faiz kararı, enflasyon ve büyüme verileri açıklayacak. Yatırımcılar çarşamba günü Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası kararları yakından takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 81,52 ile 83,82 dolar aralığının direnç, 79,22 ile 76,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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