MİT'ten, Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lılara operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN ve Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ'yü Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
TSK'ya Saldırı Engellendi
MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik
eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist
Vesile DURAN ve Dilan ÖKLÜ tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını
tespit etti.
Terörist DURAN ve ÖKLÜ, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.
MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı.
Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile
DURAN ile Dilan ÖKLÜ nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN ve Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ kimdir?
Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015
yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde
söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde
faaliyet göstermekteydi.
Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ, örgüt tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında
iken silah altına alındı. Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime
tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu
Tolhildan Zevki kod Vedat ÖKLÜ'nün kardeşi olan Dilan ÖKLÜ, etkisiz hale getirilmeden
önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.