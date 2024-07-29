Mersin'de sahte ilaç üretip satan 2 şüpheliye gözaltı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahte ilaç üretip satışını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 09:58, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:59
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli'de sahte ilaç üreten ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Depoda 6 bin dolu kapsül, 20 bin boş kapsül, 2 bin 327 karışımlı kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 579 boş kapsül kutusu, 25 bin paketleme etiketi ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.